【股民熱話】8月港股展望：落閘放狗前的最後狂歡？

好不容易，終於到了盛夏的8月了。7月初港股急升之後，後勁不繼，恒指在24,500至25,000點上上落落，缺乏方向。到底8月市況如何，自是股民關心的話題。

筆者認為，8月市況會有波幅可炒，但也須提防年底前的高位就在8月出現，之後就會反覆向下，甚而在重大消息衝擊下，大戶落閘放狗，大幅殺落。故有心理準備，好好經營埋個8月市況，可能須要離場一會，等11月美國總統大選完結後，再作部署。但當然，實際如何，市場變化太快太大，要等8月下半場專欄中再議。

回說筆者之所以認為，8月可能是港股今年最後狂歡之時，皆因預計11月前大選前，美國會向中、港連環發出制裁，而中國亦會作出對等反制，來來往往，唔會係好氣氛，而9至10月更會是高危期，故8月前大戶再次推高指數散貨套現的可能性存在。如是者，9月打後港股向下炒的可能性並不小。

咁到底8月有咩好炒，其一是恒指季檢，同股不同權首納恒指成分股名單將揭盅；其二是科網巨企股將陸續公布業績，或成股價翻炒催化劑；其三是大型中企來港消息有新進展，帶動資金流入。

板塊方面，附表可見，7月份內銀股表現甚差，相信與部分基金率先在恒指季檢前調整組合有關，畢竟科網股比重增，意味傳統經濟類股比重會被攤薄，與其等到8月恒指公司公布才動手，倒不如及早行事。若然大家有信心下半年中美唔會去到打仗的地步，內地經濟會穩步復甦，其實目前內銀股的估值，中長線開始有吸引力，只是考慮到11月前的重大變數，此前沾手要有心理準備面臨極端波動。

至於其他，筆者認為5G概念及汽車股都值得關注，皆因都有國策概念，亦是下半年吸金的重要產業，炒作可揀相關龍頭股。

總括而言，8月首兩周，炒波幅尚有可為；但踏入月中過後，又要開始逢高減磅；9月開始，盡量輕身上路，寧願錯過機會，也別錯失本金，皆因若美國大選前中美關係真的顯著惡化的話，未來股市調整未必係三、兩個月就可以完成，本金失去可能有排都搵唔番，看官要好自為之。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626