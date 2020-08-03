【市前重點睇】道指期貨偏軟 金價升上1982美元
2020年08月03日 08:10
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●美匯指數見93.42，離岸人民幣(CNH)高見6.9849，港匯高見7.7501，美元兌日圓處105.82，英鎊漲至1.3099，歐元報1.1784。金價飆至1,982美元。布油企43.47美元，紐油於40.1美元水平爭持。道指期貨下跌。
●道指上周五(7月31日)收報26,428點，升114點或0.44%；標指收報3,271點，升24點或0.77%；納指收報10,745點，升157點或1.49%。 https://bit.ly/3hZlARv
●惠譽下調美國債務評級展望至負面。
●本周主要數據一覽，美周五公布就業狀況。 https://bit.ly/33iFjrt
●港股ADR指數按比例計算，上周五收報24,473點，跌121點或0.5%。
●8月恒生指數夜期上周五收報24,378點，跌179點，低水217點，成交22,799張。
●紐約9月期油上周五收報每桶40.27美元，升35美仙0.88%，於7月份累升約2.5%，連續3個月錄得升幅。布蘭特9月期油收報每桶43.31美元，升37美仙或0.86%。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,985.9美元，升約1%。總結7月份，紐約期金累升超過10%，創自2012年以來最大單月升幅。
●英國富時100指數上周五收報5,897點，跌92點或1.54%；法國CAC指數收報4,783點，跌69點或1.43%；德國DAX指數收報12,313點，跌66點或0.54%。 https://bit.ly/3k7u8Yo
●傳聞多多！TikTok或分拆獨立上市，非賣給微軟。
●Apple勢增採國產零件，中美科技難脫鈎。 https://bit.ly/314XTAo
●南韓7月出口跌7%，對華輸出增加2.5%。
●加拿大5月GDP轉升4.5%，料第二季仍挫40%。
●中國發改委：細化落實擴大內需促進形成強大國內市場的政策舉措。
●中國外匯局：探索私募股權投資基金跨境投資管理改革。
●房託投資研寬限，業界支持。 https://bit.ly/3k49ske
●【業績前瞻】滙豐次季稅前利潤料按年大跌六成。 https://bit.ly/3gnN03j
-據報滙豐CEO敦促高層主管加快改革步伐。
●疫情失控料第三季經濟更差，陳茂波：資源有限難無止境援助。
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