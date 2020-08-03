【專家點評】古勝：買金唔好急？用咩方法最着數？

在中美衝突升級的陰霾之下，上周港股表現浮浮沉沉，好淡雙方都無意入市，成交萎縮。恒指一直喺50天線水平上落，陷入悶局，而踏入今個月，情況會唔會有所改變？

老古覺得，愈係接近美國總統大選，大家愈要提高警覺，慎防大市冧檔。雖然有言論指，美國對中國強硬向來是選舉議題，當大選過後，中美關係又會回復鬥而不破的局面；加上特朗普想喺大選前保住經濟及股市，更加要投鼠忌器！但係老古反而認為，破罐破摔更符合特朗普目前的狀態，在疫情愈演愈烈之際，經濟根本冇時間復甦；而近月美股反彈已近歷史高位，全無經濟基本因素支持下，再向上的空間有限，未來或有調整。現時的問題是何時推出「核選項」對抗中國，才能對其選舉工程利益最大化？因此，老古仍然維持中長線睇淡，順勢短炒波幅的態度，仲要記得控制注碼。

講起風險較細的投資，相信呢期全球金融市場為之風靡的就是黃金，個別大行上望3,000美元，而以目前1,900餘美元的金價水平，即係仲有50%升幅。老古上次推介黃金已是三月份的事，未來仍會繼續睇好，但金價向來逐級上，就算真係可以升到3,000美元，都唔會一蹴而就，中間總會有反覆，加上美匯指數近日跌勢甚急，隨時見支持展開反彈，屆時金價或見調整。因此，中線買金不如等回調再入市。

至於點樣買法？可以考慮實金、金礦股、黃金ETF等，當中各有利弊。實金方面，買賣差價大，又有儲存問題，想短線就唔好買喇，而中長線則可以考慮回調後分注買入，切忌一注獨贏，且現價咁高已非時機。

東網財經專欄作者 古勝

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