航標控股公布復牌進展
2020年08月03日 08:18
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航標控股(01190)公布復牌計劃之進展。由於公司就其要求覆核除牌決定而編製向上市覆核委員會遞交書面陳詞的進程，因中國及香港爆發新型肺炎嚴重受阻，因此公司已於今年6月22日向上市覆核委員會提交請求，要求延長書面陳詞遞交時間。
上市覆核委員會已批准，就相關書面陳詞的提交時間延長至7月31日，以及就補充書面陳詞(如有)的提交時間延長至8月14日。
於2020年7月31日，公司的財務顧問已向上市覆核委員會遞交就覆核除牌決定的書面陳詞；及要求延長補充書面陳詞遞交時間的請求。上市覆核委員會已批准就相關補充書面陳詞的提交時間延長至8月31日。
該股份自2018年9月17日上午9時59分起暫停所有買賣，將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。
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