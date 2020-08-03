德勤再退任核數師　逾7個月涉73家

自然美公布，德勤辭任核數師，自7月31日起生效。自然美於7月27日公布，為回應核數師有關集團向某些分銷商所作銷售以及某些個人分銷商及客戶向集團結算其付款的方式的查詢，審核委員會已委聘普華永道管理諮詢(上海)為法證會計團隊就集團若干中國全資附屬(標的集團公司)的問題進行法證審閱。

然而，德勤於辭職函中表示，其不同意審核委員會於公告中觀點，即不必要且並無正當理由擴大法證審閱的範圍。德勤仍保留審核委員會函件中所載的觀點，即法證審閱尚未圓滿完成，因此，公司並無適當依據就德勤的審計落實2019年綜合財務報表。經仔細考慮後，德勤決定辭任公司核數師職務。

德勤亦表示，尚未完成對公司及其附屬截至2019年12月底止年度的綜合財務報表的審計，因此未能就是否並無其他事宜須提請公司股東垂注，以及是否有其他有關其辭任之事宜須提請公司香港附屬股東或債權人垂注作出確認。

自然美強調，其不同意德勤的觀點及對於進一步擴大法證審閱範圍的要求。董事會認為擴大法證審閱的範圍並不符合公司及股東的整體最佳利益。

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