【專家點評】郭家耀：中國建材重組值得憧憬

集團指交易的結構、交易計劃和新股發行價格仍在討論中，重組或將涉及中聯水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、翁源縣中源發展、樂昌市中建材水泥、韶關市三創混凝土、韶關市泰基攪拌、韶關市粵北工業開發區建成混凝土、韶關市築城新型節能建材、韶關市永威混凝土、韶關市曲江順翔混凝土及乳源瑤族自治縣嘉旺商品混凝土攪拌等公司。預計重組細節將在幾周內公布，並需獲得相關監管部門的批准。

與中材合併後，中建材承諾在3年內解決集團內競爭問題，是次公布的計劃，表明集團將每個業務板塊選擇一個上市平台。根據投行測算，目標資產包括4.31億噸水泥和熟料產能，相當於中建材目前總產能的83%。重組完成後，天山水泥將成為中國最大的上市水泥平台，擁4.7億噸水泥產能。

目前中建材估值相當於預測市盈率5倍及市帳率0.6倍，而天山水泥估值則相當於預測市盈率9倍及市帳率1.7倍。由於天山水泥的估值出現溢價，加上出售資產後有助顯著降低公司的負債水平，相信今次重組對中建材股價有正面刺激。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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