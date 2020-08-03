【專家點評】葉尚志：蒙牛勢強 可作中長線部署
2020年08月03日 08:45
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本月初港股亢奮衝高，見26,782點後開始反覆回吐處於消化行情階段。到目前為止，恒指已調整了三周，回吐近2,200點，相信有逐步進入震動，重新建立穩定性的機會，而50日線24,600點水平，是現時的支撐所在。另一方面，港股的業續公布期亦已開始展開，有促使盤面資金繼續擠壓分流，資金將往優質強勢股繼續滲透。
蒙牛乳業(02319)在本月出現進一步的向上突破，股價升穿了前高點、創出歷史新高(除淨後算)，尤其是在過去三周港股都處於調整格局行情，就更能顯出蒙牛逆市向上的強勢，估計市場資金有正在流入部署的傾向迹象，建議關注順勢吸納的機會。
事實上，在中美博弈外需受阻，政策往內需傾斜的情況下，加上14億人口的龐大消費市場支撐，都是我們一直對內需消費板塊持有正面看法的原因。另一方面，蒙牛一直在進行垂直收購整合，以確保奶源以及鞏固行業領先地位，而最近就進一步增持了中國聖牧(01432)成為單一最大股東，這些均有助於蒙牛未來發展。建議可於現水平逐步吸納，跌穿33元止蝕，目標看43元，可作中長線配置考量。
第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)
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