【專家點評】葉尚志：蒙牛勢強　可作中長線部署

本月初港股亢奮衝高，見26,782點後開始反覆回吐處於消化行情階段。到目前為止，恒指已調整了三周，回吐近2,200點，相信有逐步進入震動，重新建立穩定性的機會，而50日線24,600點水平，是現時的支撐所在。另一方面，港股的業續公布期亦已開始展開，有促使盤面資金繼續擠壓分流，資金將往優質強勢股繼續滲透。

第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)