中國與南韓積極推進自貿協定第二階段談判

中國商務部公布，上周六(1日)，中韓經貿聯委會第24次會議在山東省青島市舉行。中韓雙方共同制訂務實有效的防疫方案，在確保防疫安全的前提下，重點就常態化疫情防控下推動中韓經貿關係發展及有關區域和多邊經貿合作議題深入交換意見，達成廣泛共識，包括：

一、加強雙邊合作頂層設計。雙方同意積極推進中韓自貿協定第二階段談判，加快編制《中韓經貿合作聯合規劃(2021-2025)》，推動雙邊經貿合作提質升級。

二、深化貿易投資合作。雙方同意要努力挖掘更多貿易領域和潛力。積極組織各類經貿促進活動，為兩國企業搭建更多貿易平台。支持兩國有實力、信譽好的企業開展雙向投資，為對方國家企業在本國投資興業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

三、推動產業對接合作。雙方一致認為，中國正在推進「新基建」，韓方也推出「南韓版新政」，雙方要加強對接，共同推動以產業合作帶動各領域貿易投資合作，培育後疫情時代兩國經貿合作新增長點。

四、擴大地方經濟合作。雙方認為，地方合作是中韓經貿合作最有活力和最具潛力的組成部分。雙方將繼續紮實推進共建中韓產業園合作，打造地方合作新高地。雙方支持中方有關省市創新方式、拓寬領域，深入推動與南韓經貿合作取得更多務實成果。

五、推進多邊區域合作。雙方同意，繼續加強在區域和多邊框架下的溝通協調，推動年內如期簽署區域全面經濟夥伴關系協定(RCEP)，推進中日韓自貿協定談判，維護多邊貿易體制，共同推動建設開放型世界經濟。

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