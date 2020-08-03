【專家點評】沈振盈：本周仍偏弱　月中才拾升軌

上周期指結算後，市況再度下跌，恒指又反覆回試24,500的支持。上周五晚夜期更回落至24,200點水平，看來短期港股仍然受壓，8月初繼續調整的機會較大。自國安法立法後，歐美多國圍堵中國及制裁香港，但似乎都是有姿勢冇實際，措施明顯只是擺姿態，一點也不到位。原因很簡單，五眼聯盟各國，特別是美國，在香港及內地皆有重大的利益關係，出重招只是「七傷拳」，自己將會承受更大的傷害。所以，市場對各國對香港的制裁行動，已經沒有太大的反應。

從玄學的角度分析，本周仍處於「癸未」，市況繼續是反覆呈淡勢。故此，恒指仍有可能下試24,000點水平，特別是周初的數日。到了星期五，是日為「立秋」，正式轉入秋季的「甲申」月，形勢才會出現改變。若以上述的角度推論，未來一周可吼低慢慢建倉，等待月中大市重拾升軌。

本周每日的股市走勢預測：

周一（戊寅日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，市況反覆震盪。

周二（己卯日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，走勢仍然疲弱。

周三（庚辰日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，走勢偏好。

周四（辛巳日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，上落市格局。

周五（壬午日）：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，上落市格局。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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