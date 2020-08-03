【港股開市】美團點評重上200元　手機設備股做好

8月首個交易日，港股開市偏軟。恒生指數跌28點，報24,566點；國企指數低開9點，報10,030點。

恒生科技指數繼續跑贏大市，開市升100點或1.4%，報7,255點。ATMX四大權重股個別發展，美團點評升4.2%表現最佳，股價重上200港元。騰訊高開0.3%報536元；小米集團升0.8%；阿里巴巴跌0.5%。

另外，手機設備及晶片股做好，舜宇光學及瑞聲科技齊漲2.1%，是表現最佳兩隻藍籌；丘鈦科技升1.3%；中芯國際升3.3%；華虹半導體升2.9%。

滙豐控股今日派成績表，股價開市升0.1%報35元。渣打集團績後受壓，股價跌1.5%報39.95元。

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