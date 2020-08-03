A股快報：兩市向好 券商股強勢

內地主要股市齊高開，滬綜指高開22點或0.67%，報3,332點；深成指高開133點或0.98%，報13,771點；創業板指高開35點或1.29%，報2,831點。

券商股強勢，板塊內逾40隻個股全線上升，財通証券漲超過9%；華林証券、中原証券升6%；東吳証券、方正証券漲逾4%。興業證券認為，資管新規過渡期延長一年至2021年底，減輕券商資管今年下半年存量資產集中處置帶來的壓力。當前券商基本面+政策+短期催化利好預期並存，投資邏輯明確。

影視股做好，華誼兄弟漲停；萬達電影及北京文化升逾3%。由華誼兄弟出品、管虎執導的《八佰》正式定檔8月21日，該片是院線復工後，定檔上映的首部全新大片。

安利股份漲停，公司與蘋果公司(Apple Inc.)簽訂開發與供應框架性協議，公司主要為Apple有關產品及配件指定的代工廠和相關企業提供生態功能性合成革材料。

人行公開市場不進行逆回購操作。本周共有2,800億元人民幣(下同)逆回購到期，周一至周五(8月3至7日)到期規模分別為1,000億、800億、300億、500億及200億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9980，較上日下調132點子。

此外，截至上周五(7月31日)，上交所融資餘額報7,151.22億元，按日增加25.31億元；深交所融資餘額報6,568.89億元，按日增加41.69億元；兩市合計13,720.11億元，按日增加67億元。

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