【升勢難擋】金價再創新高　現貨價高見1988美元

金價踏入8月份首周再創新高！現貨金價高見每安士1,988.4美元，現略回至1,973.73美元；紐約10月期金高見1,997美元，反映新冠肺炎病毒大流行期間各方繼續尋找避險資產。

現貨金價在7月份飆升約11%，為2012年以來最大單月漲幅，因投資者評估美元疲弱和美國實際孳息率創歷史新低。策略師現在在考慮相對於政府債務的替代選擇，例如現金、信貸和黃金等。

疫情危機促使各國採取了包括減息等前所未有的刺激措施以支撐經濟，加上地緣政治緊張局勢也刺激了黃金需求。美國國務卿蓬佩奧表示，特朗普政府將很快宣布，對被視為構成國家安全風險的一系列「廣泛」的中國軟件採取措施。

澳洲聯邦銀行分析師Vivek Dhar表示，由於是反向關係，美國10年期實際孳息率的下降是金價最重要的驅動因素。避險天堂的需求主要反映了與全球疫情病例增加，以及中美緊張局勢升級有關的全球增長疑慮。

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