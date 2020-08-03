港股格局：李偉傑指阿里巴巴仍可睇高一線
2020年08月03日 10:41
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期呈拉鋸局面，持續在100天至200天線區間徘徊，預期本周仍未能突破區間，恒指將在24,600點至25,200點水平上落。另外，由於預期11月美國總統大選前，美方於科技、貿易等方面仍會對中方作出威脅，令大市不時浮現負面情緒，故相信大市將會是「慢升急跌」的情況，建議投資者在恒指季檢前採取「炒上落」策略為主。
對於有消息指，中方有意調查支付寶及微信支付是否涉及市場壟斷的情況，李偉傑預期現階段對市場未會產生太大的負面作用，相信若往後ATMX全數納入恒指後，阿里巴巴(09988)追落後機會仍較大。
滙豐控股(00005)將於周一(3日)公布業績，市場預計上半年除稅前利潤將大幅減退接近6成。李偉傑認為其股價由年初至今，仍受累於不派息及中英美三國對集團營運給予不同程度的政治壓力所拖累，14天RSI雖已跌至37水平，惟現階段仍不宜追入。
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