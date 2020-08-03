港股格局：李偉傑指阿里巴巴仍可睇高一線

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期呈拉鋸局面，持續在100天至200天線區間徘徊，預期本周仍未能突破區間，恒指將在24,600點至25,200點水平上落。另外，由於預期11月美國總統大選前，美方於科技、貿易等方面仍會對中方作出威脅，令大市不時浮現負面情緒，故相信大市將會是「慢升急跌」的情況，建議投資者在恒指季檢前採取「炒上落」策略為主。

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