7-Eleven母企擴北美業務　斥1638億元購加油站

外媒報道，便利店7-Eleven母公司Seven & I Holdings Co.同意以210億美元(約1,638億港元)，收購馬拉松石油公司旗下的Speedway加油站，推動在美國業務擴張。Seven & I發表聲明，預計這筆全現金交易將在明年第一季度完成。

總部位於東京的零售巨頭Seven & I在全球擁有69,000家門店，包括7-Eleven便利店和伊藤洋華堂超市。新冠肺炎大流行使得本來已受到電商威脅的零售業進一步受到衝擊，因此零售商紛紛開始評估經營策略。

在最近一個財政年度，北美地區約佔Seven & I銷售額的40%，而5年前比例約33%。

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