【專家點評】周樂樂：外資短暫流出　三大主線保持強勢

早前中美互關領事館的舉動，讓市場認為中美貿易摩擦升溫，市場擔憂情緒蔓延使得A股主要指數下跌明顯。但由於周末消息面較為平淡，所以過去一周開盤恐慌情緒消散，周一與周二市場主要指數小幅收漲，但成交額較前兩周明顯下降，周二滬深兩市成交額甚至低於1萬億元，可見市場觀望情緒較為濃厚。前兩周在周期股和金融股的拉動下，A股漲幅明顯，投資者一度認為風格轉換的拐點已到。不過上周，市場回歸主線，科技、醫療與消費三大強勢板塊輪流領漲帶動指數上升。由此看來，今年新進場的公募基金依然緊抱這三大主線，資金並未從中流出，反而是外資逐漸流入低估的價值板塊。不過，只要公募基金一日不撤離，科技消費醫療三大板塊的漲勢難言結束。

過去一周，外資只有周三是大幅淨流入，其餘四天均為淨流出。與此同時，最近金價連續飆升並創下2011年以來的新高。另一方面，美國依然不改貨幣寬鬆態勢。鮑威爾表示當前的經濟衰退是美國史上最嚴重的一次。他保證美聯儲將使用其全部工具來支持經濟，並重申復甦的過程最終將取決於病毒的軌迹。美聯儲此前宣布將今年3月以來陸續推出的7項緊急貸款機制延長3個月至2020年12月31日，以確保這些工具可以繼續幫助經濟復甦。

上周美國公布第2季度GDP按年率計算下滑32.9%，創上世紀40年代以來最大降幅。可見短期內美國依然會繼續放水。在全球貨幣政策寬鬆的背景下，黃金上漲，外資流出A股可見全球市場上資金很多，但由於擔心中美摩擦，所以外資暫時撤離A股，流向保值的黃金。不過長期看中國是全球疫情下復甦最快的國家，穩健的基本面依舊會吸引外資未來重新買回A股的核心資產。

市場最關注的是中央在政治局會議上的表態。總體而言，政治局會議的內容是符合市場預期。其中表示貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，要保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長。因此從資金面上看，邊際收緊程度不大，市場暫時可以放心。而主要戰略依然是強調加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。回到市場上對應的則是 「國產替代」，主要的方向一個是電子技術的替代，另一個是醫療、醫藥技術的替代。醫藥股的主線依然是疫苗，這塊的確定性很高，市場預期也很高，當然炒作熱情也很高。疫苗的消息面還是很多的，比如中國疾病預防控制中心主任高福表示，已接種了一實驗型新冠病毒疫苗。菲律賓總統杜特爾特7月27日表示，已向中方提出請求：一旦中國研發的新冠肺炎疫苗投入使用，希望能夠讓菲律賓成為首批使用的國家。疫苗一天沒有研發完成，預期就不會落地，相關的股票就依然受到追捧。

投資配置方面，建議一方面緊緊抓住三大主線，回調則可小幅介入，而另一方面，由於主線板塊估值過高，投資者最好同時配置低估值的汽車、金融等，以保持組合均衡。若風格持續，投資者不會踏空，若風格轉變，低估值板塊亦會帶來可觀回報。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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