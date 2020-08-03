中國經濟：百強房企7月銷售額增25%　18家年內賣樓破千億

根據內房諮詢機構克而瑞數據顯示，7月份百強房企銷售業績9,386.4億元人民幣(下同)，按年增長25.7%；首7個月房企整體銷售業績按年增長2.7%，自年初以來增速首度轉正。

當中，碧桂園上月實現全口徑業績規模760億元，按年增長28.8%。萬科單月實現全口徑業績規模579.6億元，按年增長20.3%。至於恒大、保利、世茂、華潤、金茂、金地、金科、旭輝及綠城等房企銷售表現較突出，單月業績規模按年提升顯著。

全口徑是指把企業連同合營及聯營公司所有項目計入業績的統計方式，不考慮權益比例。

另外，根據中指研究院統計，1至7月份百強房企銷售額均值為622.2億元，按年基本持平；其中銷售額破千億房企18家，較去年同期(15家)增加3家；百億房企125家，50億以上房企156家。千億以上陣營增速最快，200至500億陣營增速回正。

克而瑞研究中心認為，雖然7月處於傳統淡季，但由於疫情影響上半年開工進度滯後，今年整體推案節點後移，在經歷了半年度業績衝刺後，房企銷售力度並未見鬆懈，7月業績按月下降幅度均小於前幾年。下半年作為房企搶收業績的關鍵期、供應量可能進一步加大。建議房企加緊推貨去化、加大營銷力度，以最大程度彌補上半年由疫情帶來的負面影響。

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