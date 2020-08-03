中國經濟：A股上月成交逾30萬億人幣　按年激增2.3倍

內地媒體報道，在第二季度經濟數據超預期的加持下，7月份A股繼續走高，投資情緒明顯提升。統計發現，7月份的23個交易日中，有20個交易日A股成交額突破萬億元人民幣(下同)；單月成交金額合計30.1萬億元，按月增長108%，按年增長230%。

今年7月份，A股成交量為2.31萬億股，成交額約30.1萬億元；B股成交量為18.21億股，成交額88.61億元；基金成交額556.2億元。內媒統計顯示，7月份券商共收取佣金210.51億元，按月大增108.28%；日均佣金收入9.15億元，按月增長81.19%。

2020年首7個月，券商收取的佣金總和為830.77億元，已超去年全年總和，2019年全年券商共收取佣金796.8億元。

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