【全球經貿戰】三星反擊　攻印度智能手機市場

印度為全球第二大智慧手機市場，是廠商們必爭之地。外地媒體報道，南韓三星電子正在通過一系列新的預算設備和擴大的在線業務，在印度智能手機市場上捲土重來，旨在收回小米等中國競爭對手的土地。

三星是印度唯一的主要非中國公司，過去曾經是印度的領導者，但在過去3年中，印度的客源已初被中國品牌吸引。隨着中印月前發生衝突，印度的反華情緒激增，預計將為三星提供新的提振。

據Counterpoint數據，小米第二季市場份額為29%，三星則以26%居第二位，反觀首季僅佔有16%份額，排名第三。而印度仍佔三星智能手機年度零售額約75億美元，使其成為該公司在美國以外最大的市場。據悉，三星在新德里郊區建立全球最大的手機製造廠，在那裏為新設備進行測試並組裝出口。

由於新冠肺炎影響，中國智能手機品牌小米和Oppo遭受本地生產困擾和產品延遲，但是三星能夠保持平穩地交付手機。主要原因是強大的製造能力，以及三星內部採購許多組件的能力，幫助公司在大流行中贏得一席之地。

自6月以來，三星已經推出了七款新智能手機，其中三款價格低於10,000盧比，包括最便宜的Android產品，僅約75美元。此外，今年5月三星與Facebook合作，培訓大約20萬家實體店出售其手機，並使用社交媒體進行銷售和營銷。同時，三星還啟動了針對客戶的分期付款計劃和新的激勵計劃，其中包括一項為學生提供精選設備折扣的計劃。

三星發言人表示，該公司在印度對其設備的需求很高，並預計其收入將比去年增加。該公司未提供各個國家或地區的收入明細。

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