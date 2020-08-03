日本7月製造業PMI終值升至45.2

日本Jibun銀行7月份製造業採購經理指數(PMI)終值升至45.2，高於初值的42.6以及6月終值40.1，是連續第15個月處於50以下的收縮水平，但收縮幅度是5個月以來最小，表明對製造商的壓力有所緩解，並增加市場對新冠肺炎病毒大流行的最嚴重影響已經結束的希望。

IHS Markit主管Tim Moore表示，7月份PMI數據彌補了第二季的部分損失。日本國內的緊急狀態解除，製造廠商宣稱，汽車供應鏈有復甦迹象，以及出口目的國的經濟重啟，皆有助於指數回升。

Moore續稱，儘管來自國外的訂單減少，但7月份消費品的生產已接近穩定。資本貨物是出口銷售中表現最差的部分，突顯出全球投資支出的減少和貿易流量的下降阻礙日本製造業的發展。

次指數方面，由於全球需求下降的放緩，總產出和新訂單的萎縮速度為近5個月來的最慢。

產出預期上，約有1/3企業預期認為，未來12個月的產出將增加，約1/5企業則預期會減少。

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