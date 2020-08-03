【fb直播】8月恒指難逃跌多升少？
2020年08月03日 11:07
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恒指8月的表現普遍遜色，過往十年有八年都下跌！依今年形勢，投資者一動不如一靜？多隻藍籌8月輪流派成績表，打頭陣有滙豐控股(00005)和恒生銀行(00011)，騰訊控股(00700)和香港交易所(00388)緊隨其後，到底邊隻可以吼Call，邊隻要吼Put？
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