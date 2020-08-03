【期權攻略】陳偉明：資金氾濫　新經濟股為持倉首選

恒指與新經濟板塊繼續兩極化發展，隨着中美關係惡化，本港疫情繼續嚴峻，港股繼續弱勢，加上美國第2季經濟嚴重萎縮下，國會卻仍然未就新一輪刺激經濟方案達成協議，進一步拖累恒指表現並且跌破50天線，在24,500點附近反覆爭持。

然而，恒指弱勢下，新經濟板塊卻往往在略為調整下便見買盤吸納，支持強勁，加上美國大型科網企業業績理想，進一步利好本港新經濟板塊表現。

另一方面，美國聯儲局議息會議維持利率不變，主席鮑威爾釋出鴿派信號，重申將會動用所有工具支持經濟，並且表明將維持寬鬆貨幣政策一段時間，直至有信心經濟重回正軌。美國長期零利息下，資金只會繼續氾濫，而資產價格會繼續上升，可見將來貧富懸殊的問題將會愈來愈嚴重，而不受疫情及貿易戰的新經濟板塊仍然會繼續受市場追捧，投資者倉位必定要持有這一類型的板塊，以保障未來金錢貶值。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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