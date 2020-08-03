新股專輯：農夫山泉傳本月進行聆訊　料9月掛牌

大型新股陸續有來！據內媒報道，中國食水及飲品製造商農夫山泉，計劃於本月中旬進行聯交所上市聆訊，初步預計9月在主板掛牌。中金和摩根士丹利為聯席保薦人，集資約10億美元(約78億港元)。

該公司於上周五(7月31日)率先通過中國證監會批准，發行不超過13.8億股境外上市外資股，每股面值人民幣0.1元，全部為普通股。同時亦准農許其股東養生堂等70名股東所持合計45.88億股境內未上市股份轉為境外上市股份，相關股份完成轉換後可在港上市。

值得留意的是，該公司於過去3年內曾派息予原股東，2017及2018年各派3.67億元人民幣(下同)，至2019年突然急增至95.98億元，而於今年3月宣派股息總計9億元，包括7.2億元的股份股息及1.8億元現金股息。

另外，公司亦議決，截至去年底將所有可供分配的歷史保留溢利由原股東保留，估計金額75億元，未來可作為股息派付予原股東。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626