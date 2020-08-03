港交所今推8隻MSCI指數期貨合約

新一批8隻MSCI指數期貨合約於今早在香港交易所衍生產品市場成功上市，合約以美元計價，分別追蹤中國內地、印度、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南等市場的相關股票。港交所將於8月17日推出另一批共8隻以美元計價的期貨合約。

港交所已於7月推出共17隻MSCI指數期貨。在8月推出新一批產品後，香港交易所將因應監管機構批准及市場情況，在今年內推其餘在計劃中的產品。

港交所於2020年5月與MSCI簽訂了10年授權協議，在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的37隻期貨及期權合約。港交所與MSCI簽訂授權協議不僅加強雙方現有的合作關係，也進一步體現雙方對拓展區內投資市場、開發新產品和創新等長期工作的承諾。

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