港交所今推8隻MSCI指數期貨合約
2020年08月03日 11:55
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香港交易所(00388)公布，周一(3日)推出與MSCI簽訂的新指數授權協議下的新一批期貨合約，進一步擴充香港交易所的衍生產品組合。
新一批8隻MSCI指數期貨合約於今早在香港交易所衍生產品市場成功上市，合約以美元計價，分別追蹤中國內地、印度、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南等市場的相關股票。港交所將於8月17日推出另一批共8隻以美元計價的期貨合約。
港交所已於7月推出共17隻MSCI指數期貨。在8月推出新一批產品後，香港交易所將因應監管機構批准及市場情況，在今年內推其餘在計劃中的產品。
港交所於2020年5月與MSCI簽訂了10年授權協議，在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的37隻期貨及期權合約。港交所與MSCI簽訂授權協議不僅加強雙方現有的合作關係，也進一步體現雙方對拓展區內投資市場、開發新產品和創新等長期工作的承諾。
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