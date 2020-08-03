港元拆息︰1個月跌至0.251厘　呈兩連跌

2020年08月03日 11:56
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    (Getty Images圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.068厘；1星期報0.14厘；與樓按相關的1個月回軟至0.251厘，連跌兩日；3個月企0.45厘水平。
    3/8/2020
    隔夜 0.06821厘
    1 星期 0.14446厘
    2 星期 0.16554厘
    1 個月 0.25155厘
    2 個月 0.35000厘
    3 個月 0.45000厘
    6 個月 0.65542厘
    12 個月 0.96036厘
    31/7/2020
    隔夜 0.05792厘
    1星期 0.12714厘
    2星期 0.16696厘
    1個月 0.25393厘
    2個月 0.35429厘
    3個月 0.45119厘
    6個月 0.65560厘
    12個月 0.96696厘
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