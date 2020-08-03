港元拆息︰1個月跌至0.251厘 呈兩連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.068厘；1星期報0.14厘；與樓按相關的1個月回軟至0.251厘，連跌兩日；3個月企0.45厘水平。

3/8/2020

隔夜 0.06821厘

1 星期 0.14446厘

2 星期 0.16554厘

1 個月 0.25155厘

2 個月 0.35000厘

3 個月 0.45000厘

6 個月 0.65542厘

12 個月 0.96036厘

31/7/2020

隔夜 0.05792厘

1星期 0.12714厘

2星期 0.16696厘

1個月 0.25393厘

2個月 0.35429厘

3個月 0.45119厘

6個月 0.65560厘

12個月 0.96696厘

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