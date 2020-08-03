滙豐上半年列帳基準稅前盈利跌65%　預期信貸損失大增

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，上半年經調整除稅前盈利按年大跌54.08%，至56.35億美元；純利按年勁跌76.76%，至19.77億美元。

反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按季跌0.4個百分點，至3.8%。由於暫停派息，截至6月底，普通股權一級資本比率(CET1)較3月底時上升0.4個百分點，至15%，反映資本充足及財務穩健。集團淨利息收益率為1.43%，按年跌0.18個百分點。

由於新冠肺炎疫情爆發及經濟前景惡化，滙控上半年預期信貸損失及其他信貸減值準備變動勁飆5倍，至68.58億美元，次季增加38.32億美元，遠高於市場預期的26.64億美元。

集團預警，在預期信貸損失的敏感度分析中，得出2020年的預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元的結果。鑑於平均經濟預測轉差，以及2020年第二季的實際損失經驗，此範圍比2020年第一季的介乎70億至110億美元為高，並會繼續受新冠病毒疫情及地緣政局緊張帶來的高度不明朗因素影響。

股息方面，鑑於目前形勢極不明朗，集團將繼續密切關注業務計劃及中期財務目標所受的影響，同時會審視日後的股息政策。計劃在公布2020年終業績時，提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

展望下半年，滙控擬加速實施轉型計劃，並執行額外的成本控制措施，以減輕收入所受到的壓力，並進一步投資於科技。

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