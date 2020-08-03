恒生銀行上半年少賺33%　第二次中期息每股0.8元

該行指出，考慮到新冠肺炎帶來的不明確因素及挑戰，以及本地監管機構建議銀行應保留資金儲備，以應對將來潛在的挑戰及支持香港之經濟活動，董事會經審慎考慮有關事宜及不同持份者之利益後，宣派有關股息。

上半年，恒生銀行的營業收入淨額下跌20%，為174.27億元；營業溢利下跌28%至111.34億元。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業溢利下跌20%，至128.94億元。與去年下半年比較，營業溢利下跌15%，扣除預期信貸損失變動前之營業溢利則下跌10%。

至於最影響該行利潤的主要因素方面，淨利息收入減少7%，為147.92億元，按年減少10.61億元。交易量增加帶動資產負債表增長及賺取利息之平均資產上升5%所帶來之增幅，則由於利率下跌，令淨利息收益率整體收窄而抵銷。

淨利息收益率減少25個點子，為1.96%，反映香港銀行同業拆息下降，以及貸款及存款息差受壓之影響。非利息收入下跌33%，為43.95億元。淨服務費收入下跌9%。

預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥，為17.6億元，按年上升12.5億元，原因乃該行為反映疫情及國際貿易政策持續不明朗對未來之預期影響，而對信貸風險評估模型之主要變數作出更新。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少14%，為191.87億元。

除稅前溢利減少33%，為106.19億元。平均普通股股東權益回報率為10.7%。

於6月30日，普通股權⼀級資本比率為16.3%，一級資本比率為18.0%，總資本比率為19.7%。成本效益比率為32.8%。

恒生銀行董事長錢果豐展望，要確定當前市場挑戰之長遠影響仍為時尚早。全球復甦以及商業活動恢復⾄較為「正常」之水平，須視乎各地政府能否因應經濟及疫情之實際情況，推出有效的支援政策。鑑於目前的市場環境，相信環球利率仍會處於低水平。

香港的貿易、零售和旅遊業備受嚴重打擊，整體失業率正在攀升。儘管今年年底前經濟或會出現回穩迹象，但疫情進⼀步爆發以及中美局勢持續緊張等問題，意味經濟下行風險仍然存在。該行預計，2020年全年經濟會出現4至7%的負增長。

內地方面，最新數據顯⽰經濟正開始復甦，但上述的風險因素及債務等結構性問題，或會令復甦趨勢放緩。然而，中央政府正推行積極的財政政策以促進增長，加上中央銀行採取行動以維持充裕流動資金水平，並會於有需要時作出政策調整，預計內地2020年之全年國內生產總值增長將介乎1.5⾄2%之間。

該行會繼續審慎控制成本，以及小心監察信貸及其他市場風險。

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