傳香港信貸庫11月招標　金管局指籌備工作取得進展

市場消息指出，在金融管理局及香港銀行公會推動下，將在香港成立多於一間個人信貸資料庫(CRA)，以打破環聯資訊獨市經營的路線圖，已經初步落實。據悉，香港銀行公會上周與業界舉行簡報會，11月將邀請有意競投的機構提交建議書。

就上述消息，金管局發言人回覆《東網》查詢時，當局一直就在香港引入多於一家個人信貸資料服務機構與業界商討，並積極落實有關安排，希望可以藉此提升服務水平，改善現時因市場只有一家商業營運的個人信貸資料服務機構而衍生的營運風險(特別是單點失誤的風險)，而相關籌備工作取得進展。

香港銀行公會則指，就香港引入多於一家個人信貸資料服務機構，公會相關工作小組正與金管局及第三方顧問公司積極深入研究有關事宜，細節仍在商討中，未有定案。

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