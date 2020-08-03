【新冠肺炎】第三波疫情失控　廿四萬失業大軍如何自保？

新冠肺炎疫情自年初爆發以來，至今全球確診人數已突破1,800萬人，逾69萬人死亡。截至8月2日，香港已連續12天單日確診病例高於100例，累計確診個案達3,512例，死亡人數累計34宗，顯見港府堅持不封關，疫源沒控制好，更多的檢測，都是徒勞無功，直至耗盡香港各行各業的老本為止！

早前港府統計處公布的數據顯示，今年3至5月經季節性調整的失業率為5.9%，而4至6月的失業率則為6.2%，乃自2004年11月至2005年1月以來的逾15年高位；就業不足率升0.2個百分點至3.7%，為接近17年來高位；失業人數增約1.03萬至24.07萬人；就業不足人數則增約7800，達14.29萬人。

由於7月以來香港再度收緊禁聚令及限制堂食措施，預計第三季失業率會繼續上升，更多香港人，尤其是餐飲業從業員要加入失業大軍行列。

面對商舖被迫關門，又或者不幸住在疫廈甚或確診，要被迫放無薪假甚至失業，到底打工仔可以做啲咩？

當然，若然打咗好多年工，趁疫情期間休息一吓固然不失為好事。但問題，香港打工仔唔少都係手停口停，尤其上有老下有嫩，三餐和水、電、媒費用外，而租金又或供樓支出、管理費、學費，正一係唔食都冇得慳，咁落去點捱呢？

雖然，港府有推出保就業救助，香港人每人獲派1萬港元，但並沒有料到第三波疫情爆發，且情況比之前嚴重得多，只怕頂唔到好耐。一則，所有企業和打工仔，該積極發聲，要求港府不能怠慢，盡快制定更多保就業和救擠民生的措施，以善用政府財政，助企業和市民解困。畢竟港府只懂用「口」叫業主減租，是沒有用的，以為用把口講咗就盡了政府的責任，顯然是不要得的。

其次是，與其等呢個不才政府救，各業界組織宜主動組織業界成立抗疫基金，除了籌集有限度的現金緊急援助，也可以是安排收集和捐助物資，協助有需要的業界從業員周轉或應付基本生活，守望相助。

第三，善用互聯網，除了可以在沒有工作的時間娛樂之外，如今網絡上自學的途徑甚多，失業人士也應該積極把握空閑時間，裝備自己，多認識新事物。再者，如今人人一部手機，可以嘗試自拍片在社交平台介紹手藝心得，初期不一定有好明顯的收入，但勝在保持住人生的積極性，不會變懶散、或變得消極抑鬱；甚或主動發掘本行的互聯網商業機會，利用互聯網勝在沒有多成本，門檻不高，亦可足不出門，反正如今多的是時間，做不做就在乎自己本身長唔長進。若然不懂互聯網，更可借今次機會，迫自己學會使用，或可終身受惠。

第四，當然是諗吓如何轉行。就如旅遊及餐飲零售，睇怕今年都唔會有運行。打工仔若失業成年，老本好快用盡。那倒不如諗吓轉行，例如做外賣速遞員、倉務員、物流運輸等，皆因這些行業受惠疫下網購盛行，工作機會較多，即使新入職人工低啲，都可以嘗踏出第一步，好過在家等運到，消磨意志。

第五，尚有多少本錢的，可以因應自身學歷，去進修考取專業資格，例如各類車牌、水電維修、物業代理、陪月、地產、保險代理等，視乎興趣學啲新嘢，又能增加轉職本錢，畢竟學會了就是自身的本領，為自己的履歷增值，不會隨着手持的現金貶值，也不怕因不懂投資而在金融市場輸掉本金。

總而言之，打工仔面對眼前廢官當道，天災人禍所帶來無止境的經濟逆境，只有靠自強，互相鼓勵積極應對，望逆境快過去！

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