【瑞通推介】資金即市撈恒指牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：權重科企業季績較預期理想，道指上周五(7月31日)倒升114點或0.4%收市，報26,428點，7月累升近2.4%。

恒指上周五收報24,595點，跌115點或0.4%，7月微升168點。周一(8月3日)跌幅擴大至超過200點，回至24,300點之水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾3,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,500萬元，反映投資者預期港股將回升。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。周一早段即市資金傾向撈牛證博大市回升。

外電引述知情人士報道，抖音母企字節跳動正考慮將中國業務在香港或上海上市，估值或超過1,000億美元。香港交易所上周五曾升至372元以上，收市企370元之上，升2.1%，周一早段高開在373元後一度回軟，曾失370元關。上周五有逾2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾130萬元淨流入。

蘋果公司(Apple Inc.)業績勝預期，股價創收市新高，概念股瑞聲科技上周五是表現最佳藍籌，漲3.6%，報61.7元，盤中曾高見63.65元。周一早段最多升逾2%，重上63元，其後倒跌，回至約61元水平。上周五分別有逾350萬和30萬元淨流入其好倉和淡倉。

中芯國際計劃在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目，股份上周五曾逆市飆7%至30.2元，收市仍漲5.8%，報29.85元。周一早段繼續做好，曾升6%，高見31.7元，其後升幅收窄至4%左右。集團將於周四(8月6日)公布業績。上周五分別有逾1,000萬和100萬元淨流入其好倉和淡倉。

投資者關注美團在今月季檢時會否獲納入恒指。股份上周五以全日最低位191.9元收市，下跌1.5%，失守10天線。周一早段高開逾4%，一度升抵200元，其後保持約3%的升幅。上周五有逾2,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾420萬元淨流出。

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