【獅王落難】滙豐恒生績後股價受壓　最多挫逾4%

恒生銀行即市曾跌4.2%，見116.7元的2013年7月以來新低，暫時成交4.6億元。

● 滙豐上半年列帳基準稅前盈利跌65%

滙豐公布2020年上半年業績，列帳基準稅前盈利按年倒退65.19%，至43.18億美元，遜於市場預期中位數56.89億美元。若單計第2季的列帳稅前盈利，按年大跌82.41%，至10.89億美元，遠遜預期的24.6億美元。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，上半年經調整除稅前盈利按年大跌54.08%，至56.35億美元；純利按年勁跌76.76%，至19.77億美元。

反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按季跌0.4個百分點，至3.8%。由於暫停派息，截至6月底，普通股權一級資本比率(CET1)較3月底時上升0.4個百分點，至15%，反映資本充足及財務穩健。集團淨利息收益率為1.43%，按年跌0.18個百分點。

由於新冠肺炎疫情爆發及經濟前景惡化，滙控上半年預期信貸損失及其他信貸減值準備變動勁飆5倍，至68.58億美元，次季增加38.32億美元，遠高於市場預期的26.64億美元。

集團預警，在預期信貸損失的敏感度分析中，得出2020年的預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元的結果。鑑於平均經濟預測轉差，以及2020年第二季的實際損失經驗，此範圍比2020年第一季的介乎70億至110億美元為高，並會繼續受新冠病毒疫情及地緣政局緊張帶來的高度不明朗因素影響。

● 恒生銀行上半年少賺33%

恒生銀行上半年純利91.43億港元，按年挫33.04%，派第⼆次中期股息每股0.8元，今年上半年每股派息合共1.9元，按年跌32%。

該行指出，考慮到新冠肺炎帶來的不明確因素及挑戰，以及本地監管機構建議銀行應保留資金儲備，以應對將來潛在的挑戰及支持香港之經濟活動，董事會經審慎考慮有關事宜及不同持份者之利益後，宣派有關股息。

上半年，恒生銀行的營業收入淨額下跌20%，為174.27億元；營業溢利下跌28%至111.34億元。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業溢利下跌20%，至128.94億元。與去年下半年比較，營業溢利下跌15%，扣除預期信貸損失變動前之營業溢利則下跌10%。

至於最影響該行利潤的主要因素方面，淨利息收入減少7%，為147.92億元，按年減少10.61億元。交易量增加帶動資產負債表增長及賺取利息之平均資產上升5%所帶來之增幅，則由於利率下跌，令淨利息收益率整體收窄而抵銷。

淨利息收益率減少25個點子，為1.96%，反映香港銀行同業拆息下降，以及貸款及存款息差受壓之影響。非利息收入下跌33%，為43.95億元。淨服務費收入下跌9%。

預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥，為17.6億元，按年上升12.5億元，原因乃該行為反映疫情及國際貿易政策持續不明朗對未來之預期影響，而對信貸風險評估模型之主要變數作出更新。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少14%，為191.87億元。除稅前溢利減少33%，為106.19億元。平均普通股股東權益回報率為10.7%。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626