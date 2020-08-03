【高盛推介】短線留意高槓桿恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(7月31日)上升。市場繼續關注中美關係。港股8月進入業績期，恒指上周五高開低走，收市跌115點。周一(8月3日)早段則低開29點隨即反彈，但其後再度下跌。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金轉向部署牛證，錄得約2,500萬港元資金流入。而流入熊證的資金則集中在24,900至25,300點收回區域的貼價產品。

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