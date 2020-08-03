【高盛推介】短線留意高槓桿恒指牛熊證
2020年08月03日 13:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(7月31日)上升。市場繼續關注中美關係。港股8月進入業績期，恒指上周五高開低走，收市跌115點。周一(8月3日)早段則低開29點隨即反彈，但其後再度下跌。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金轉向部署牛證，錄得約2,500萬港元資金流入。而流入熊證的資金則集中在24,900至25,300點收回區域的貼價產品。
投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意恒指牛證(66443)，收回價24,228點，行使價24,128點，換股比率10,000，槓桿比率84.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
並可留意收回價稍遠，在24,050至24,150點間的恒指牛證(64113)及牛證(58951)。牛證64113，收回價24,118點，行使價24,018點，換股比率10,000，槓桿比率59.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高之一。牛證(58951)，收回價24,068點，行使價23,968點，換股比率10,000，槓桿比率54.5倍。
熊證方面，周一有新一批貼價熊證上市。投資者如計劃部署，可留意當中兼屬市場上最貼價、槓桿最高的恒指熊證(56299)，收回價24,773點，行使價24,873點，換股比率10,000，槓桿比率49.1倍。
並可留意收回價稍遠，同是新上市的恒指熊證(56306)，收回價24,888點，行使價24,988點，換股比率10,000，槓桿比率40.2倍。
及收回價在25,050至25,250點間的恒指熊證(55989)及熊證(67214)。熊證55989，收回價25,088點，行使價25,188點，換股比率10,000，槓桿比率29.6倍。熊證67214，收回價25,238點，行使價25,338點，換股比率10,000，槓桿比率25倍。
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