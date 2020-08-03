【大行觀點】摩通警告美股未來數周或有調整風險

財經傳媒彭博報道，投行摩根大通警告，若經濟數據不及預期，未來幾周美國股市將面臨適度調整的風險。

摩通策略師指出，有鑑於需求遭壓抑，以及美國國會最終能夠通過進一步財政紓困措施的假設，將有助經濟數據「遠高於趨勢」，因此股市大幅下跌的可能性不大。但也必須留意，如果月初的就業和零售數據弱於預期，將出現中度向下修正的風險。鑑於政經環境變得混亂，存在一些顧慮是合理的，但不必因為如此，就轉為看跌或防禦性的投資策略。

報告指出，在美國經濟向下，而緊急失業救濟措施到期之下，8月的市場確有調整風險，但補充下跌的幅度應該有限，皆因當大多數避險基金及平衡型債券或股票共同基金的持股倉位低於平均時，10%以上的大幅調整通常不會出現。

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