【獅王落難】滙豐未研遷冊　維持全球性銀行策略

市場關注集團能否實現3年內節省45億美元的縮減成本策略目標，邵偉信指，該行今年上半年減省約3億美元成本，預期下半年可再節省5億美元，但強調並非只透過控制成本以提高回報，長期低息的環境無疑不利銀行的淨利息收入，然而，財富管理、費用收入的業務，以及亞洲區增長強勁的地區，均會加強發展。

對於會否再考慮遷冊，集團行政總裁祈耀年指，目前未有作出研究，儘管集團的美國業務有所縮減，惟無意將滙豐由全球性銀行，收縮至地區銀行，又強調集團目前資本水平充裕。股息方面，管理層亦未有作出新解說，僅希望在公布2020年全年業績時再作宣布。

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