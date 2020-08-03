從未如此樂觀！基金看漲歐元　持好倉創紀錄

財經媒體彭博報道，在歐盟達成歷史性一籃子方案，以保護其免受新冠疫情的最嚴重影響後，投資者從未對歐元表現出如此樂觀的態度。

根據最新的商品期貨交易委員會的數據，資產管理公司已將其歐元淨好倉增至近340,000張合約，創下紀錄，數據可以追溯到到2006年。歐元兌美元在7月上漲近5%，為2010年以來最佳月度表現。

DailyFX駐新加坡策略師Margaret Yang說：「歐盟從來沒有如此團結過，毫無疑問，投資者在救助方案中找到了安慰，將歐洲的疫情狀況與同樣在苦苦掙扎的美國進行比較，你就會明白為甚麼人們如此看好歐元。」

歐元兌美元暫幾無變動，報1.1774美元。

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