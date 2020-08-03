比特幣又大幅波動！突破1.2萬美元後遭遇重挫

財經媒體彭博報道，比特幣提醒了投資者過去周末交易中的希望與危險。

根據彭博匯編的價格數據，全球最大的虛擬貨幣比特幣在紐約時間周日(8月2日)午夜剛過後升至12,112美元，這是自2019年8月以來首次突破12,000美元。不過，此後不久暴跌，在觸及高點後30分鐘，跌至10,638美元。截至周一(3日)中午，比特幣上漲0.6%至11,159美元。

Fundstrat Global Advisors的技術策略師Rob Sluymer稱，突破10,000至10,500美元一線的阻力位(與2017年底高位到2020點第一季高位的下降趨勢線重合)，比特幣建立了更高的高位，確認了新的戰術上升趨勢。在短期內，比特幣可能會繼續向下一個阻力位水平13,800美元邁進。

回看比特幣在今年3月中旬新冠疫情引發的市場不確定性高峰前後，一度跌至4,904美元，但到5月中旬又回到了9,000美元左右。儘管虛擬貨幣的動盪繼續吸引懷疑論者，但摩根大通在6月時指出，比特幣較3月低位的回升表明它具有持久力。

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