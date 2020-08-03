大行報告：大摩予滙豐「減持」評級 目標價42元
2020年08月03日 14:44
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滙豐控股(00005)今年上半年列帳基準稅前盈利按年倒退65.19%，至43.18億美元。若單計第2季的列帳稅前盈利，按年大跌82.41%，至10.89億美元，兩數字均遜於預期。美資大行摩根士丹利發表最新報告，予滙控「減持」評級，目標價維持42元不變。
大摩指，其次季經調整除稅前溢利遜預期12%，主要由於預期信貸撥備增加。滙控2020年的預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元，較早前的70億至110億美元提升。次季撥備前盈利高於預期17%，主要由於收入高過預期3%，開支則較預期低6%。淨息差仍然面臨壓力，普股股權一級資本比率維持強勁達15%。
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