大行報告：大摩予滙豐「減持」評級　目標價42元

大摩指，其次季經調整除稅前溢利遜預期12%，主要由於預期信貸撥備增加。滙控2020年的預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元，較早前的70億至110億美元提升。次季撥備前盈利高於預期17%，主要由於收入高過預期3%，開支則較預期低6%。淨息差仍然面臨壓力，普股股權一級資本比率維持強勁達15%。

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