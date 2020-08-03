貿易融資數碼化！金管局與創新樞紐香港中心推「創科挑戰賽」

香港金融管理局(金管局)與國際結算銀行創新樞紐(創新樞紐)轄下香港中心，於周一(8月3日)推出「創科挑戰賽—貿易融資數碼化」，凸顯創新科技在提升貿易融資機制方面的潛力。

金管局與創新樞紐香港中心已聯同多個機構，提出了公私營機構構思可以幫助解決「貿易科技」所面對的問題。現邀請私人機構就接通「貿易科技」平台、利用科技推動中小企業貿易融資普及化，以及新興市場「貿易科技」基建提交創新解決方案。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，此次活動的目標就是解決貿易融資業務中的痛點，期望創科挑戰賽能鼓勵國際合作、推動創新，令全球貿易融資業界受惠。

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