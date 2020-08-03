【獅王落難】鄧聲興料失守33元「海嘯價」

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，股價有機會跌穿33元海嘯價，究其原因，除了疫情影響令其未能離開弱勢外，重要的是現時集團「兩邊不是人」，政治因素甚不明朗。倘若跌穿海嘯價，基於派息無期、銀行營運困難和政治環境，亦不建議投資者趁低撈滙控。

除了政治風險外，市場亦聚焦滙控重組計劃。滙控早於2月公布重組計劃，將會全球裁減3.5萬人，鄧氏認為，裁員將減低成本收入比率，因此有需要重組。

銀河證券業務部發展董事羅尚沛則認為，若能安排內地精英擔任滙控高層，改善與中國的關係，比單純裁員更有意義。對於滙控業務未來的走勢，鄧氏和羅氏均認為難以扭轉，尤其取決於會否選擇向其中一邊靠攏。

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