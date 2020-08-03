新盤動向：帝御‧金灣加推123伙　平均呎價1.41萬元

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣上周六(1日)首推185伙「一Q清枱」，為配合防疫安排，是次特意拉長銷售時間，藉此分散人流。因應市場上仍有大批向隅客，周一(3日)加推123伙的價單，間隔開放式至兩房不等，實用面積由212至547方呎，扣除最高6%折扣後，折實平均呎價14,198港元，整體呎價介乎約12,498至約18,154元，售價由約295.8萬至約721.2萬元。

他指出，是次推出單位比對上一張價單加價約2%，累積加價則逾3%，形容為「疫情延續價」，料之後有機會擺脫疫情價。預計快將加推單位及銷售安排，最快周內可望進行次輪銷售。

恒基兆業地產代理地產策劃(一)部總經理余惠偉透露，因應樓盤四周被大自然擁抱，項目內特意保育3棵大樹，有助營造出海岸度假生活環境。而會所室內面積共有2.6萬多方呎，連同戶外園林共5萬多方呎，提供各式完善設施，並配合遊艇會的主題設計概念。

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