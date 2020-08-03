經濟差減電費？中電︰唔係咁簡單...

她指出，中電因應港府要求需把天然氣佔發電量比重提升至50%，升幅很大，而由於天然氣成本高於煤炭，燃料費用會提升很多，而且天然氣採購當中只有一部分與油價相關，油價今年暴瀉幅度不會完全反映在燃氣成本。用電量方面，中電上半年售電量按年僅跌1.2%，主要是住宅用電急升，這部分很受香港天氣影響。

阮蘇少湄表示，中電今年已經兩度為餐飲、酒店及零售等尤其受新冠肺炎疫情打擊的行業之客戶推出延期繳交電費計劃，並提供總值超過2,000萬港元的餐飲券予低收入人士等，加推與否會因應疫情發展及客戶需要等再作檢討。

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