恒生銀行：暫未有裁員、減薪及放無薪假計劃

鄭指，該行將密切留意業務、疫情及外圍大環境轉變，檢討派息政策，希望未來日子會有更加好的派息。她沒有「水晶球」預測香港經濟何時恢復，但經歷去年的社會事件及今年的新冠肺炎疫情，恒生營運仍能維持並向客戶提供無間斷服務，故希望下半年業績能夠保持。

恒生上半年預期信貸損失提撥(ECL)按年飆逾2.45倍至17.6億元，較去年底則增長33%。財務總監梁永樂指出，ECL模型具有前瞻性，反映了該行對未來12個月的經濟預測，亦某程度考慮了疫情轉差的因素，故上半年撥備增幅較大。下半年撥備會否加大則視乎經濟環境及疫情會否惡化，將根據信貸質素適時調整。他又稱，上半年壞帳上升，但信貸質數仍然良好，而銀行一向謹慎保守，信貸暫時未有大收緊。

該行上半年淨利息收入按年減7%至147.92億元，淨利息收益率收窄25點子至1.96%。梁永樂指出，首季淨息差為2.13%，第二季則跌至1.8%，主因香港銀行同業拆息不斷尋底。然而，第二季度未能反映息口情況，1個月同業拆息自6月底約44點子，跌至周一(3日)25點子，加之市場流動性充足，相信港息會在一段時間內處於低水平，對下半年的淨息差持保守態度。

問及港區國安法實行後，銀行會否加強內部審查，鄭慧敏僅表示，香港作為國際金融中心，她希望香港繁榮穩定，讓銀行可以繼續為客戶提供財富管理服務，恒生作為香港受監管銀行，將遵照香港法規。

恒生上月公布鄭慧敏因身體情況，正接受治療中。她在業績發布會上表示身體狀況良好。

鄭又稱，暫時未有裁員、減薪及放無薪假的計劃。該行會密切留意經濟情況及盈利，在可行情況下，傾向透過精簡程序以節省開支。

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