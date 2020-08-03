【獅王落難】滙豐警告全年貸款損失恐逾千億　須加快重整

據其發布的上半年業績公告，滙豐將繼續推動資本向幾乎佔據其利潤半壁江山的亞洲地區轉移。滙豐上半年稅前利潤未能達到分析師的預期，相比去年同期縮減一半以上至56億美元。該行表示，它將着眼採取進一步措施提振自身的業績。

滙豐首席財務官邵偉信在接受彭博電視採訪時說：「面對(疫情帶來)壓力，我們的確有必要降低成本。」在其接受採訪前，滙豐剛剛將今年全年貸款損失預期上調到了80億至130億美元的水平。

滙豐一直尋求將業務重點轉離歐美，同時擴大在資本市場不斷對外開放的中國的業務。華盛頓在談及為北京提供支持的企業時還單點了滙豐的名。滙豐行政總裁祈耀年表示，中美緊張關係不可避免會使一個具有滙豐這樣發展足迹的機構面臨挑戰。

他說，面對疫情，滙豐必須加快重整腳步。同時他還表示，滙豐或許還需要再激進一點。伴隨其重整計劃的推進，滙豐已經將總計224家的美國分支機構裁撤了逾1/3。

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