新冠肺炎：標普料短期內多數亞太區主權信貸評級不變

國際評級機構標準普爾發布今年中期亞太主權評級趨勢報告指出，儘管新冠肺炎令相關的信貸風險增加，但仍預計未來一到兩年內，大多數亞太地區主權信貸評級將保持不變。

過去7個月，負面評級主導亞太地區的主權國家，反映新冠肺炎對相關主權國家或地區在財政、經濟和外部指標上的負面影響。

愈來愈多意見認為，只要有措施能夠抑制新冠肺炎的感染率，就能在最大程度上減低經濟和財政損失。

標普全球評級信用分析師KimEng Tan指，新冠肺炎在未來6至12個月內的發展，仍是亞太地區主權國家面臨的主要不確定因素，由於美國是許多東亞經濟體的重要經濟夥伴，美國的疫情也令人擔憂。如果經濟表現仍受到疫情影響而陷入困境，財政壓力將需要更長的時間來緩解。

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