醞釀金融危機！紐失業惡化　有民眾供唔起樓被迫拋售

外國傳媒報道，受累於紐西蘭失業率高企，開始有民眾付不出貸款而要拋售房屋，正醞釀金融危機！

報道指出，人口約500萬的紐西蘭，有近14萬人在疫情期間延後繳付貸款，金額高達442億新西蘭元(約2,295億港元)，大部分人至今仍面臨失業困境，令作為紐西蘭央行的紐西蘭儲備銀行正考慮延長貸款限期，將在幾周內決定。

按目前政策，紐西蘭政府因應疫情，3月時給予民眾貸款延後繳交的「貸款假期」將在9月到期，惟民眾目前苦不堪言。

報道採訪了從維珍航空機師變成球場管理員的布蘭登與妻子，他們的生活徹底被疫情改變。他說：「我與老婆都因疫情失去了工作，所以我們還要花一點時間賺錢，才有辦法支付樓按。我們認為，把單位賣掉可能是權衡後最好的方法。」

事實上，世界經濟衰退令紐西蘭也深受其害。紐西蘭漁農業發達，包括羊肉、奶製品和粗羊毛的出口總值都是世界第一。當地銀行澳盛銀行行政總裁華森也表示，造成樓按最嚴重的問題是失業率太高。

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