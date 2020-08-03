TikTok美國去留如何？字節跳動張一鳴：沒有最後方案

短視頻平台抖音的國際版TikTok被推上風口浪尖，美國將封殺其美國業務，TikTok母公司字節跳動(ByteDance)創辦人張一鳴向員工發出的內部信承認，正嘗試與一家科技公司就合作方案作初步討論，尋求確保TikTok能繼續服務美國用戶。

內部信重點如下：

●TikTok美國業務面臨被CFIUS(美國外資投​​資委員會)強制要求出售的可能性。

●正嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

●還沒有完全決定最後的解決方案，但對TikTok的未來充滿信心。

●一再強調自己是一家私營企業，並且願意采取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

●在尋找解決方案的時候，我們考慮了三個方面，包括用戶、團隊和公司。

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