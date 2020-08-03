【市後重點睇】金價高位回落　紐油跌1%

美匯指數企93.5，離岸人民幣(CNH)見6.9804，港匯強勢處7.7502，美元兌日圓處105.85，英鎊報1.3082，歐元報1.1768。金價高位回落，最新報1,972美元。布油企43.16美元，紐油跌1%至39.84美元。道指期貨下跌37點。

●市後關注點

-21:45 美國7月製造業採購經理指數(PMI)終值

-22:00 美國7月ISM製造業指數；美國6月建築開支

-中電上半年轉賺60.1億元，第二次中期息0.63元。

-滙豐上半年列帳基準稅前盈利跌65%，預期信貸損失大增。

-滙豐警告全年貸款損失恐逾千億，須加快重整。

-恒生銀行上半年少賺33%，第二次中期息每股0.8元。

-恒生銀行：暫未有裁員、減薪及放無薪假計劃。

-【愈做愈燶】國泰航空與太古股價齊齊再破底。

●亞洲股市：日股收漲485點，澳股微跌。

●中國經濟：

-中科院院刊刊文支持深圳等四市升格為直轄市。

-7月物流業景氣指數為50.9%，按月回落4個百分點。

-人行促提高貨幣信貸政策執行有效性。

-A股上月成交逾30萬億人幣，按年激增2.3倍。

-百強房企7月銷售額增25%，18家年內賣樓破千億。

-財新7月製造業PMI報52.8。

-中國暫免人民幣對12種貨幣競價詢價交易手續費。

●7-Eleven母企擴北美業務，斥1,638億元購加油站。

●【大行觀點】摩通警告美股未來數周或有調整風險。

●【宅經濟】第二季全球移動遊戲收入逾1,500億元。

●日本7月製造業PMI終值升至45.2。

●【全球經貿戰】三星反擊，攻印度智能手機市場。

●【新冠肺炎】

-第三波疫情失控，廿四萬失業大軍如何自保？

-亞開行料今年全球匯款額減少8,470億。

-標普料短期內多數亞太區主權信用評級不變。

●【全球攬炒】

-美最悠久百貨公司Lord＆Taylor申請破產。

-澳洲肯德基雞肉短缺，部分店舖縮減營運。

●比特幣又大幅波動！突破1.2萬美元後遭遇重挫。

●新股專輯：

-傳商湯科企棄港上市，改赴滬科創板掛牌。

-泰格醫藥發定價每股H股100元。

-接對家生意惹禍？高盛美銀傳無緣參與螞蟻上市。

-農夫山泉傳本月進行聆訊，料9月掛牌。

●傳香港信貸庫11月招標，金管局指籌備工作取得進展。

●競爭激烈！持牌地產代理7月再增221人，年半最多。

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