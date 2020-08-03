美股大好友：別慌！未來數月創新高　愈殘股票愈值得買

外國傳媒報道，華爾街星級分析員、一向是「美股大好友」的Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee表示，由於蘋果公司、亞馬遜、Facebook、Google母公司Alphabet等上周公布了亮麗的業績，加上美國經濟持續重啟，預料美股將在今年剩餘時間會大幅上揚，呼籲投資者應做好美股在「數月內」再創歷史新高的準備，並買入上述科技股和受疫情打擊最嚴重的公司。

他表示，上述4隻股份佔標指比重約20%，若經濟能安全重啟，收益可望明顯增長，這是為何美股再破頂的原因。大型科技股可能看上去很昂貴，但它們實際上很便宜。

另外，他建議投資者應購入賭場、樂園等非必需類股的股票，認為若疫情穩定，經濟重啟並向前推進，受疫情打擊最重的「震央」行業會爆升。

值得留的是，他提醒許多投資者正忽視可能到來的兩大事件，而且發生機會極高，即出現「突破性療法」 或「疫苗開發有突破」。若上述情況真的發生，消費者可望變得不那麼害怕，並且更願意外出消費，投資者則將轉向投資先前受疫情打擊最嚴重的股票。

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