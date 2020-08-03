【fb直播】踏入8月港股走勢轉弱？

2020年08月03日 16:32
  • 東網電視
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    踏入8月首個交易日，港股依舊未見明顯方向！周一(3日)早段短暫上升後，曾急跌344點，低見24,250點！港股藍籌業績期展開，將如何左右大市走勢？8月仲有咩焦點投資者要多加留意？
    滙控(00005)及恒生銀行(00011)上半年成績表，雙雙遠差過市場預期！午後股價亦齊齊破底，滙控(00005)跌穿海嘯價、恒生銀行(00011)亦低見116.7元。多項不明朗因素持續困擾下，股民切勿心急撈底？淡友可大肆進攻？
    恒生科技指數持續跑羸大市！美團點評(03690)重上200元、小米(01810)最多亦升約3%，阿里巴巴(09988)股價亦反覆靠穩！相關股份月中恒指季檢前仍有望升多浸？
    財新中國7月製造業PMI創9年半高，加上水泥價格上升，多隻水泥股逆市向上！憧憬內地持續扶持基建行業，加速經濟復甦，行業前景可被睇高一線？
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