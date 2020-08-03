【fb直播】踏入8月港股走勢轉弱？

踏入8月首個交易日，港股依舊未見明顯方向！周一(3日)早段短暫上升後，曾急跌344點，低見24,250點！港股藍籌業績期展開，將如何左右大市走勢？8月仲有咩焦點投資者要多加留意？

財新中國7月製造業PMI創9年半高，加上水泥價格上升，多隻水泥股逆市向上！憧憬內地持續扶持基建行業，加速經濟復甦，行業前景可被睇高一線？

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