九倉上半年轉蝕17.4億　減派息

若不計入投資物業重估虧損，集團基礎淨虧損為11.32億元，去年盈利22.36億元。

期內，集團收入減少31%至55.51億元，所有業務分部皆下跌，尤其內地發展物業，其確認入帳的收入錄得大約60%跌幅。營業盈利因而減少32%至25.17億元。投資物業收入下跌5%至19.32億元，主要因為第一季受疫情大規模擴散衝擊，銷售急挫導致營業額成分租金暴跌，並向零售租戶提供租金優惠。

酒店收入亦減少54%至1.23億元，主要因為疫情爆發後實施旅遊限制，酒店預訂繼而陸續取消，導致低入住率和房租受壓。因為收入暴跌，不足以應付營運成本，導致營業虧損4,900萬元，2019年同期盈利為3,100萬元。

鑑於香港的現代貨箱碼頭有限公司所處理的吞吐量下降，物流收入減少4%至12.02億元。

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