九倉上半年轉蝕17.4億 減派息
2020年08月03日 16:34
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九龍倉集團(00004)公布今年上半年中期業績，若計入發展物業減值虧損及投資物業重估虧損，集團錄得股東應佔虧損17.41億港元，2019年盈利24.5億元。每股虧損0.57元。派第一次中期股息每股0.2元，2019年同期為0.25元。
若不計入投資物業重估虧損，集團基礎淨虧損為11.32億元，去年盈利22.36億元。
期內，集團收入減少31%至55.51億元，所有業務分部皆下跌，尤其內地發展物業，其確認入帳的收入錄得大約60%跌幅。營業盈利因而減少32%至25.17億元。投資物業收入下跌5%至19.32億元，主要因為第一季受疫情大規模擴散衝擊，銷售急挫導致營業額成分租金暴跌，並向零售租戶提供租金優惠。
酒店收入亦減少54%至1.23億元，主要因為疫情爆發後實施旅遊限制，酒店預訂繼而陸續取消，導致低入住率和房租受壓。因為收入暴跌，不足以應付營運成本，導致營業虧損4,900萬元，2019年同期盈利為3,100萬元。
鑑於香港的現代貨箱碼頭有限公司所處理的吞吐量下降，物流收入減少4%至12.02億元。
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