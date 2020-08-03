美元「崩潰論」論持續　有專家估全球快重回「金本位」

外國傳媒報道，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數7月下跌4.1%，創近10年以來最大單月跌幅後，周一(8月3日)再跌至93.44水平。美國銀行表示，本周美元走勢將受經濟數據左右，尤其要關注周五(7日)公布的非農就業數據，而從該行的動量模型顯示，本周市場主題就是「看淡美元」。

MUFG Bank首席外匯分析師Minori Uchida表示，儘管歐元已有部分技術指標顯示短線「超買」，投機者的好倉觸及新高，但美國實質利率下降，並存在高額的經常帳赤字，故即使美元短線反彈，仍可能會維持跌勢，整體前景不樂觀。

BK資產管理外匯策略董事總經理Boris Schlossberg認為，美元7月經歷一輪非常嚴重的跌勢，實質利率不斷下降，使美元吸引力大大降低，同時市場開始意識到美元的政治風險。他警告，若將美國多年經濟比喻為紙牌屋，此「紙牌經濟」主要是建立在美元國際儲備貨幣地位的基礎上，若基礎崩潰，整個紙牌屋將會倒塌。就此，他大膽預言美元即將崩潰，世界將重回「金本位」制度。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626